Итоги голосования на президентских выборах отменены на двух участках в Кемерово

19.03.18 11:17

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

19 марта. Interfax-Russia.ru - Итоги голосования на выборах президента России отменены на двух участках в Кемерово, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

"В ходе моего выступления поступила информация об отмене итогов голосования на двух избирательных участках в Кемеровской области",-сказала Э. Памфилова в понедельник на заседании ЦИК.

Ранее Э.Памфилова сообщила, что итоги голосования были отменены на пяти участках в трёх субъектах РФ.