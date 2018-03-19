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19.03.18 11:22
Довыборы в региональный парламент Крыма назначены на июнь 2018 года
"Назначение дополнительных выборов связано с постановлениями Государственного совета Республики Крым о досрочном прекращении полномочий депутатов Валерия Гриневича и Игоря Лукашева", - говорится в пресс-релизе.
Выборы пройдут в двух одномандатных округах, от которых избирались В.Гриневич и И.Лукашев: в Сакском округе N7 и Нижнегорско-Советском округе N17 соответственно.
"Полномочия окружных избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов возложены на территориальные избирательные комиссии города Саки и Нижнегорского района", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, парламент Крыма в октябре 2017 года досрочно прекратил депутатские полномочия И.Лукашева, утвержденного главой администрации Симферополя, в ноябре - лишил мандата В.Гриневича, осужденного на 10 лет колонии за мошенничество и угрозы убийством.
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