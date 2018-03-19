Учения ракетных войск идут в Крыму и ещё в десятке регионов России

19.03.18 11:31

© РИА Новости. Саид Царнаев

19 марта. Interfax-Russia.ru - Масштабные учения подразделений ракетных войск и артиллерии начались на юге России, к ним привлечены порядка восьми тысяч военнослужащих, задействовано около 1,4 единиц вооружения и военной техники, сообщает штаб Южного военного округа (ЮВО) в понедельник.

"Всего в лагерных сборах принимают участие порядка восьми тыс. военнослужащих и задействовано около 1,4 единиц вооружения и военной техники. В том числе - реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо", "Град" и "Ураган". А также самоходные артиллерийские установки "Хоста", "Мста-С" и "Акация", самоходные противотанковые ракетные комплексы "Хризантема"", - сказано в пресс-релизе, поступившем в "Интерфакс-АВН".

Манёвры идут на 19 полигонах округа, говорится в пресс-релизе.

Эти полигоны расположены в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Крыму и Чечне, а также, в местах дислокации российских военных баз ЮВО в Абхазии, Армении и Южной Осетии, сказано в сообщении.