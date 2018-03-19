|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
19.03.18 11:31
Учения ракетных войск идут в Крыму и ещё в десятке регионов России
"Всего в лагерных сборах принимают участие порядка восьми тыс. военнослужащих и задействовано около 1,4 единиц вооружения и военной техники. В том числе - реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо", "Град" и "Ураган". А также самоходные артиллерийские установки "Хоста", "Мста-С" и "Акация", самоходные противотанковые ракетные комплексы "Хризантема"", - сказано в пресс-релизе, поступившем в "Интерфакс-АВН".
Манёвры идут на 19 полигонах округа, говорится в пресс-релизе.
Эти полигоны расположены в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Крыму и Чечне, а также, в местах дислокации российских военных баз ЮВО в Абхазии, Армении и Южной Осетии, сказано в сообщении.
|
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
Interfax-Russia.ru – Студенты МГУ выступили против размещения фан-зоны ЧМ-2018 рядом с главным зданием вуза. Руководство университета заявляет об отсутствии оснований для волнений.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket