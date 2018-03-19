Путин в ряде регионов Поволжья набрал от 70% до 85% голосов по итогам обработки всех протоколов

19.03.18 11:38

© РИА Новости. Максим Богодвид

19 марта. Interfax-Russia.ru - Владимир Путин по итогам обработки 100% бюллетеней в Нижегородской области набрал 77,26% голосов, сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" секретарь областного избиркома Валерия Петрянина.

На втором месте Павел Грудин (КПРФ) с 10,63% голосов, Владимир Жириновский (ЛДПР) получил 6,47%, Ксения Собчак - 1,61%. Результат остальных кандидатов не превышает 1%. Явка избирателей составила 65,98%.

На выборах президента РФ в 2012 году в Нижегородской области В.Путин набрал 63,90% голосов, на втором месте был лидер КПРФ Геннадий Зюганов с 19,05% голосов, В.Жириновского в 2012 году поддержали 5,96% избирателей. Явка составила тогда 67,02%.

В Мордовии по итогам обработки всех протоколов В.Путин получил 85,35% голосов, на втором месте П.Грудин с 7,12%, далее В.Жириновский с 4,36%. На четвертом месте К.Собчак, за которую проголосовали 0,75% избирателей. Результат остальных кандидатов не превышает 1%. Явка составила 77,86%, сообщила агентству секретарь центральной избирательной комиссии республики Светлана Федонина в понедельник.

На выборах президента РФ в 2012 году в Мордовии В.Путин набрал 87,06% голосов, на втором месте был Г.Зюганов с 7,23% голосов, В.Жириновского в 2012 году поддержали 2,34% избирателей. Явка избирателей на территории в Мордовии составила тогда 86,74%.

В Кировской области В.Путин по итогам обработки всех протоколов на первом месте с 70,41% голосов. За ним - П.Грудинин с 13,70%, В.Жириновский с 9,64%, у К.Собчак - 1,67%, сообщил агентству секретарь облизбиркома Роман Козьмин. Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов. Итоговая явка составила 62,75%.

По итогам президентских выборов в 2012 году В.Путин в Кировской области набрал 57,93% голосов избирателей. Г.Зюганов получил 18,54% голосов, В.Жириновский - 7,9%. Явка тогда составила 61,34%.

В Марий Эл после обработки 100% бюллетеней, по предварительным итогам, побеждает В.Путин, набравший 73,99% голосов при явке 66,43%, сообщили агентству в республиканском избиркоме.

На втором месте П.Грудинин, набравший 14,55% голосов избирателей, на третьем - В.Жириновский (6,88%), на четвертом - К.Собчак (1,35%).

Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов: у Сергея Бабурина - 0,56%, Максима Сурайкина - 0,57%, Бориса Титова - 0,60%, у Григория Явлинского - 0,60%.

В 2012 году В.Путин набрал в Марий Эл 59,98% голосов, на втором месте был лидер КПРФ Геннадий Зюганов с 22,09% голосов, на третьем лидер ЛДПР - В.Жириновский с 6,53% голосов. Явка составила 70,88%.

В.Путин по итогам обработки 100% протоколов в Пензенской области набирает 79,98% голосов, сообщил зампред областной избирательной комиссии Алексей Климухин.

На втором месте П.Грудинин с 9,98% голосов, на третьем - В.Жириновский с 5,6%. К.Собчак набрала 1,16%. У остальных кандидатов менее 1% голосов. Явка составила 73,75%.

В 2012 году В.Путин набрал в Пензенской области 64,27% голосов, на втором месте Г.Зюганов с 19,7%, на третьем - В.Жириновский- с 6,39%. Явка составила 68,13%.

Как сообщается на сайте избирательной комиссии Пермского края, по итогам обработки всех протоколов лидирует В.Путин с 75,35% голосов, на втором месте - П.Грудинин (10,55%), на третьем - В.Жириновский (6,84%).

К.Собчак и Г.Явлинский получили 2,20% и 1,28% голосов соответственно. Б.Титов, М.Сурайкин и С.Бабурин набрали менее 1% голосов.

Явка составила 66,51%, что превышает явку на аналогичных выборах в 2012 году более чем на 10%. По итогам президентских выборов в 2012 году В.Путин набрал в Пермском крае 62,9% голосов избирателей, Г.Зюганов - 15,8% голосов, самовыдвиженец Михаил Прохоров - 10,9%, В.Жириновский - 4,6%.

В Чувашии, по данным ЦИК региона, после обработки 100% бюллетеней В.Путин набрал 77,29% голосов, П.Грудинин на втором месте с 12,3%, на третьем - В.Жириновский с 5,29%. К.Собчак набрала 1,36% голосов. Остальные кандидаты не преодолели рубеж в 1%: М.Сурайкин набрал 0,7%, Б.Титов - 0,57%, Г.Явлинский - 0,56%, С.Бабурин - 0,53%.

Явка в республике составила 76,23%.

На выборах 2012 года в Чувашии В.Путин набрал 62,32%, Г.Зюганов - 20,58%, кандидат от КПРФ В.Жириновский - 5,65%, заняв третье место. Явка составила 73,65%.

Как сообщил журналистам председатель ЦИК Удмуртии Виктор Кушко, по итогам обработки 100% бюллетеней В.Путин набрал в регионе 76,23% голосов.

П.Грудинин занял второе место с 11,33%, далее В.Жириновский с 6,78%, К.Собчак с 1,54%. Остальные кандидаты не преодолели 1%-й рубеж. Б.Титов набрал 0,83%, М.Сурайкин 0,71%, Г.Явлинский 0,69%, С.Бабурин 0,66%. Явка составила 63,26%.

На выборах президента России в 2012 году в Удмуртии В.Путин набрал 65,75% голосов, Г.Зюганов - 14,82%, В.Жириновский - 6,27%. Явка составляла 64,4%.