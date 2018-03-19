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19.03.18 14:54
Ликвидирована коммунальная авария, оставившая без тепла более 150 жилых домов в саратовском Балаково
"Аварийно-восстановительные работы завершены в кратчайшие сроки. Тепло возвращается в дома в районе улицы 30 лет Победы",- сказал собеседник агентства.
Как сообщалось, утром в понедельник из-за аварии на сетях было прекращено теплоснабжение 152 жилых домов и 18 объектов социальной сферы.
На объекте работали бригады центральной ремонтной службы: 25 человек и 11 единиц техники. Одновременно специалисты тепловой инспекции вели мониторинг температуры воздуха внутри помещений, попавших в зону работ энергетиков.
Температура воздуха в городе днем опустилась до -15 градусов С.
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