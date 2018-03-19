Ликвидирована коммунальная авария, оставившая без тепла более 150 жилых домов в саратовском Балаково

19.03.18 14:54

© РИА Новости. Александр Кряжев

19 марта. Interfax-Russia.ru - Энергетики устранили повреждение на распределительном трубопроводе в городе Балаково Саратовской области, оставившее без тепла жителей более 150 домов, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе саратовского филиала ПАО "Т Плюс".

"Аварийно-восстановительные работы завершены в кратчайшие сроки. Тепло возвращается в дома в районе улицы 30 лет Победы",- сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, утром в понедельник из-за аварии на сетях было прекращено теплоснабжение 152 жилых домов и 18 объектов социальной сферы.

На объекте работали бригады центральной ремонтной службы: 25 человек и 11 единиц техники. Одновременно специалисты тепловой инспекции вели мониторинг температуры воздуха внутри помещений, попавших в зону работ энергетиков.

Температура воздуха в городе днем опустилась до -15 градусов С.