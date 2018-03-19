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19.03.18 11:54
Путин побеждает в Поморье, набрав более 75% голосов
"Владимир Путин набирает 75,27%, Павел Грудинин - 9,59%, Владимир Жириновский - 8,67%, Ксения Собчак - 1,96%, Григорий Явлинский - 1,15%, Борис Титов - 0,92%, Сергей Бабурин - 0,82%, Максим Сурайкин - 0,71%", - сообщили "Интерфаксу" в избиркоме Архангельской области в понедельник.
По словам собеседника, результаты даны на 6.00 понедельника и являются предварительными по итогам обработки 100% протоколов УИК.
Явка на выборах в Поморье составила 59,2%.
На выборах 2012 года В.Путин набрал 57, 97% голосов, а в 2004 году его результат составил 77,45%. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на прошлых президентских выборах занят второе место с 15,49%.
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