Больше всего голосов за Путина на выборах отдали избиратели Мурманской и Калининградской областей

19.03.18 12:05

© РИА Новости. Алексей Никольский

19 марта. Interfax-Russia.ru - Регионы Северо-Запада на выборах президента России отдали большинство голосов за Владимира Путина, на втором месте - кандидат от КПРФ Павел Грудинин.

После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий в Псковской области В.Путин набирает 75,05% голосов, сообщили "Интерфаксу" в региональном избиркоме.

У кандидата КПРФ П.Грудинина - 11,44% голосов, у лидера ЛДПР Владимира Жириновского - 6,87% голосов, у Ксении Собчак ("Гражданская инициатива") - 1,68% голосов, у экономиста Григория Явлинского ("Яблоко") - 1,61% голосов, у лидера партии "Народный союз" Сергея Бабурина - 0,86% голосов, у лидера "Коммунистов России" Максима Сурайкина - 0,81% голосов, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов ("Партия Роста") набрал 0,77% голосов.

На выборах в 2012 году в Псковской области за В.Путина свои голоса отдали 59,69% избирателей.

В Мурманской области по итогам обработки всех избирательных бюллетеней В.Путин набрал 76,37% голосов, сообщили "Интерфаксу" в облизбиркоме в понедельник. На втором месте П.Грудинин, за него проголосовали 8,86% избирателей. Третьим стал В.Жириновский - 7,9%. На четвертом месте с 2,25% К.Собчак. Г.Явлинский набрал 1,17%.

В Вологодской области на выборах президента лидирует В.Путин, он набрал 72, 41% голосов, сообщает региональный избирком. Далее следуют П.Грудинин - 12,08 %, В.Жириновский с 8,71% голосов, К.Собчак - 2,13%, Г.Явлинский - 1,28%, Б.Титов - 0,85%, С.Бабурин - 0,83% и М.Сурайкин - 0,73%.

На предыдущих выборах президента В.Путин получил 59,44% голосов избирателей Вологодчины. Кандидат от КПРФ Г.Зюганов в 2012 году набрал 15,35% голосов жителей области, В.Жириновский - 8,13%.

По итогам обработки всех бюллетеней в Ненецком автономном округе В.Путин набрал 71,15% голосов избирателей на выборах президента РФ, сообщил "Интерфаксу" председатель окружного избиркома Георгий Попов. На прошлых президентских выборах В.Путин победил с 57,05% голосов избирателей НАО.

По его словам, вторым стал П.Грудинин, которому отдали голоса 13,53% избирателей, третьим - В.Жириновский (9,89% голосов). Четвертую позицию заняла К.Собчак с результатом 1,78%. Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов.

В Калининградской области по результатам обработки 100% избирательных бюллетеней В.Путин набрал 76,35% голосов, сообщили "Интерфаксу" в областной избирательной комиссии. Это превосходит результаты двух президентских выборов 2012 и 2004 годов, когда за В.Путина было отдано 52,6% и 69,86% соответственно.

Далее следуют П.Грудинин - 10,20%, В.Жириновский с 6,01% голосов, К.Собчак - 2,54%, Г.Явлинский - 1,47%, Б.Титов - 0,96%, М.Сурайкин - 0,67% и С.Бабурин - 0,68%.

В Карелии проголосовало 57,2% избирателей, из них 73,04% отдали свои голоса за Владимира Путина, сообщил "Интерфаксу" представитель региональной ЦИК в понедельник. В 2012 году его результат был 55,38%.

Также в тройке лидеров П.Грудинин с 11,35% (в 2012 году кандидат от КПРФ набрал 16,47%) голосов и В.Жириновский - 7,83% (в 2012 г - 8,59%). К.Собчак набрала 2,28%, Г.Явлинский - 1,76%, Б.Титов - 1,08%, С.Бабурин - 0,79%, М.Сурайкин - 0,65%.

В.Путин набрал более 75% голосов в Архангельской области по предварительным результатам обработки всех протоколов участковых избирательных комиссий. П.Грудинин набрал 9,59%, В.Жириновский - 8,67%, К.Собчак - 1,96%, Г.Явлинский - 1,15%, Б.Титов - 0,92%, С.Бабурин - 0,82%, М.Сурайкин - 0,71%, сообщили "Интерфаксу" в избиркоме области в понедельник. Явка на выборах в Поморье составила 59,2%.

На выборах 2012 года В.Путин набрал 57, 97% голосов, а в 2004 году его результат составил 77,45%.

По данным избиркома Коми, явка на выборы президента в регионе составила 60,4%. После обработки 100% бюллетеней В.Путин набирает 71,44%, П.Грудинин - 11,33%, В.Жириновский - 10,24%, К.Собчак - 2,01%, Г.Явлинский - 1%, Б.Титов - 0,94%, С.Бабурин и М.Сурайкин получают по 0,79% голосов избирателей.

В 2012 году В.Путин набрал в Коми 65,02% голосов избирателей, Г.Зюганов получил 13,34%, В.Жириновский - 7,67%.

Согласно сведениям Новгородского облизбиркома, В.Путин набрал в регионе 72,65% голосов. На предыдущих президентских выборах 2012 года он получил 57,91%.

За П.Грудинина отдали голоса 12,73% избирателей, В. Жириновский набрал 7,64%. К.Собчак набрала 1,84%, за Г.Явлинского голоса отдали 1,44%. Остальные кандидаты набрали менее 1%.