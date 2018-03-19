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19.03.18 12:14
По предварительным итогам второе место на выборах занял Грудинин - 11,90%, третье - Жириновский - 5,66%, четвёртое - Собчак - 1,67%
"По предварительным итогам голосования на втором месте Павел Грудинин - 11,90% (8 млн 648 тыс голосов)", - сказала Э.Памфилова.
"На третьем месте Владимир Жириновский - 5,66% (4 млн 151 тыс голосов). На четвертом Ксения Собчак - 1,67% (1 млн 226 тыс голосов)", - сообщила глава ЦИК.
Она отметила, что по предварительным итогам, пятое место занял Григорий Явлинский - 1,04% (765 тыс 122 голоса). Борис Титов набрал 0,76% (555 тыс 189 голосов), Максим Сурайкин - 0,68% (498 тыс 575 голосов), Сергей Бабурин - 0,65% (477 тыс 903 голоса).
По ее словам, на выборах проголосовало 73,37 млн человек.
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