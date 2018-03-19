Повод лучше жить: челябинские заводы могут на 30% сократить выбросы в преддверие ШОС
  
Повод лучше жить: челябинские заводы могут на 30% сократить выбросы в преддверие ШОС
   
Повод лучше жить: челябинские заводы могут на 30% сократить выбросы в преддверие ШОС
 
 
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19.03.18 12:27

Мокрый снег и похолодание ожидается в Петербурге на предстоящей неделе

© РИА Новости. Алексей Даничев
19 марта. Interfax-Russia.ru - Осадки в виде мокрого снега пройдут в Петербурге и большинстве районов Ленинградской области в течение недели, сообщили "Интерфаксу" в региональном Гидрометцентре в понедельник.

В Петербурге неделя начнется с мокрого снега, температура воздуха - около нуля. В середине недели осадки прекратятся, похолодает до минус 8-10 градусов ночью и до минус 3-5 градусов днем. Во второй половине недели с приближением циклона опять ожидается снег, мокрый снег и повышение дневной температуры воздуха до нуля.

На территории Ленинградской области ожидается влияние циклонов и перепады температуры воздуха. Осадки в виде снега и мокрого снега пройдут в начале недели в большинстве районов области. Ветер западного направления 3-8 м/с, к середине недели он повернет к северо-восточному и ослабеет до 2-5 м/с. Температура воздуха в ночные часы минус 1-6 градусов, днем около нуля.

В середине недели ожидается прекращение осадков и понижение ночной температуры воздуха до минус 8-13 градусов, в отдельных районах при прояснениях до минус 15-18 градусов, днем минус 3-8 градусов. Во второй половине недели с северо-запада к региону приблизится очередной циклон, который принесет осадки в виде снега и повышение температуры воздуха до нуля. Ветер снова повернет к западным, затем к северным направлениям и усилится до 6-11 м/с.

Атмосферное давление в течение недели будет часто меняться. В понедельник и вторник оно будет понижаться, в среду начнет расти. Во второй половине недели атмосферное давление снова начнет понижаться.



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