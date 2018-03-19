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19.03.18 12:39

Путин набрал 100% голосов в поселке Большие Коты на берегу Байкала

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
19 марта. Interfax-Russia.ru - По результатам обработки 99,95% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах президента РФ в Иркутской области победил Владимир Путин, на 18% улучшив свой прошлый результат, сообщил председатель регионального избиркома Эдуард Девицкий.

"За В.Путина проголосовали 73,68% пришедших на выборы избирателей, или 763 тыс. человек. Его ближайший конкурент, кандидат от КПРФ Павел Грудинин набрал 15,92% - его поддержали 166 тыс. человек. Третий показатель у лидера ЛДПР Владимира Жириновского - 6,44%, или 67 тыс. человек", - сказал Э.Девицкий журналистам в понедельник.

Он отметил, что за В.Путна проголосовали 100% избирателей в двух населенных пунктах региона - в поселке Большие Коты на берегу Байкала в Иркутском районе и в деревне Харгажин в Тулунском районе.

На прошлых президентских выборах в 2012 году за В.Путина проголосовало 55,45% избирателей в Иркутской области. Кандидат от КПРФ тогда набрал 22,57%, В.Жириновский - 8,24%.

По словам Э.Девицкого, за Ксению Собчак отдали голоса 1,21% избирателей, за Григория Явлинского - 0,72%. У Бориса Титова, Сергея Бабурина и Максима Сурайкина по 0,5%.

Явка на президентских выборах 2018 года в регионе составила 55,68% - на 0,35% ниже, чем в 2012 году, когда она составляла 56,03%.

Председатель избиркома отметил новую выборную тенденцию - снижение явки в сельских районах и рост в крупных городах.

"Иркутск, где в последние годы избиратель не сильно активно шел на выборы, попал в число региональных лидеров по явке - 57%. Это на 3% больше, чем было в 2012 году. Высокая явка зарегистрирована в Ангарске и Братске, в Шелехове - почти 60%. При этом в Усть-Ордынском бурятском округе явка снизилась - была более 70%, стала около 60%. Но все равно активность избирателей там остается самой высокой в регионе", - сказал Э.Девицкий.

Он также уточнил, что в настоящее время подсчет голосов завершается в самом северном и отдаленном Катангском районе региона, где участковые избиркомы работали в вахтовых поселках нефтяников.



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