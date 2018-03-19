Четыре человека погибли при столкновении нескольких автомобилей на трассе в ХМАО

19.03.18 12:48

© РИА Новости. Игорь Зарембо

19 марта. Interfax-Russia.ru - Три автомобиля столкнулись на 646 км федеральной автодороги "Тюмень - Ханты-Мансийск" в Ханты-Мансийском автономном округе, есть погибшие, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе регионального управления МВД.

"По предварительным данным, около 12:00 по местному времени (10:00 мск) на трассе в Нефтеюганском районе столкнулись "Мицубиси Фусо Кантер", "УАЗ" и "МАЗ"", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, в результате ДТП водитель и трое пассажиров "УАЗа" от полученных травм погибли на месте.

На месте автоаварии в настоящее время работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.