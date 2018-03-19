Британии придется отвечать за голословные обвинения в адрес РФ по делу Скрипаля

19.03.18 13:04

© РИА Новости. Сергей Гунеев

19 марта. Interfax-Russia.ru - Лондону придется ответить за голословные обвинения в адрес Москвы по "делу Скрипаля": либо подкрепить их доказательствами, либо принести извинения, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нам понятна солидарность (с позицией Лондона по "делу Скрипаля"), но еще раз повторяем: рано или поздно за эти голословные обвинения придется отвечать", - сказал Д.Песков журналистам.

"Нужно будет их или подкрепить какими-то доказательствами, или принести соответствующие извинения", - добавил пресс-секретарь президента.

Он также отметил, что в ситуации с "делом Скрипаля" не употреблял бы фразу "обострение отношений с Западом".

"В данном случае речь идет о совершенно труднообъяснимом, с непонятной мотивацией и безосновательном клеветническом потоке в отношении России со стороны Великобритании, со стороны руководства Великобритании", - подчеркнул Д.Песков.