Путин в ряде регионов Центрального федерального округа набрал от 71% до 83% голосов избирателей

19.03.18 13:23

© РИА Новости. Александр Пирагис

19 марта. Interfax-Russia.ru - Владимир Путин по итогам обработки 100% бюллетеней в Белгородской области получил 79,71% голосов, сообщил агентству "Интерфакс" секретарь областного избиркома Николай Плетнев.

По его словам, кандидат от КПРФ Павел Грудинин получил 10,43%, Владимир Жириновский - 5,57%. Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов.

Явка составила 73,24% от числа включенных в списки избирателей или 892,8 тыс. человек.

"На выборах в Белгородской области работали 3 тыс. 588 наблюдателей, в том числе были наблюдатели из Финляндии, США, Германии и Азербайджана. Они работали на участках в Белгороде, Белгородском и Прохоровском районах. Никаких замечаний от них не поступило", - отметил Н.Плетнев.

Что касается жалоб и обращений, по его словам, их поступило всего десять, в том числе три обоснованные.

"Все они разрешены, меры приняты, на сегодняшний день нерассмотренных обращений и жалоб в избирательной комиссии Белгородской области нет", - подчеркнул председатель облизбиркома.

На прошедших в 2012 году выборах В.Путин получил 59,3% голосов избирателей Белгородской области, за Геннадия Зюганова (КПРФ) проголосовали 23,45%, за В.Жириновского - 6,62%. Явка избирателей превысила 77%.

В Орловской области, по данным избиркома, после обработки 100% голосов действующий президент набрал почти 76,77% голосов, на втором месте - П.Грудинин (КПРФ) с 12,18%, на третьем - В.Жириновский (ЛДПР) с 6,06%. Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") набрала 1,27% голосов, остальные кандидаты менее 1%.

Явка избирателей в Орловской области, по предварительным данным, достигла 71,4%.

В 2012 году В.Путин набрал в Орловской области 52,84% голосов, на втором месте был лидер КПРФ Г.Зюганов с 29,09% голосов, на третьем - В.Жириновский с 7,45% голосов.

После обработки 100% протоколов во Владимирской области В.Путин набрал 73,65% голосов избирателей, П.Грудинин - 12,63%, лидер ЛДПР В.Жириновский - 7,93%, К.Собчак ("Гражданская инициатива") занимает четвертое место с 1,45%. Остальные кандидаты получили менее 1% голосов.

Явка на выборах президента во Владимирской области составила 65,01%.

В 2012 году В.Путин набрал во Владимирской области 53,49% голосов, Г.Зюганов - 20,75% голосов, В.Жириновский - 8,4%.

В Ивановской области после обработки 100% голосов избирателей В.Путин получил 71,37%, П.Грудинин (КПРФ) - 14,81%, В.Жириновский (ЛДПР) - 7,89%. К.Собчак набрала 1,64%, остальные кандидаты - менее 1%, сообщила председатель облизбиркома Анжелика Соловьева на пресс-конференции в понедельник.

По ее информации, недействительными признано 5 тыс. 338 бюллетеней. Ни одного ЧП в день выборов зарегистрировано не было. В ходе выборов поступила одна жалоба, которая касалась размещения информационных материалов на одном из избирательных участков о кандидате П.Грудинине.

"Во время проверки изложенная в жалобе информация не подтвердилась, на жалобу дан письменный ответ" - пояснила А.Соловьева.

Общее количество наблюдателей - 1 тыс. 823 человек.

Явка на выборах в Ивановской области составила 58,55%.

На выборах в 2012 году в регионе за В.Путина проголосовал 61,85% избирателей региона, за кандидата от КПРФ Г.Зюганова - 18,3%, за В.Жириновского - 7,25%. Явка избирателей составила 59,93%.

В Брянской области, по данным облизбиркома, после обработки 100% бюллетеней голоса распределились следующим образом: В.Путин набрал 81,6%, кандидат от КПРФ П.Грудинин - 8,77%, лидер ЛДПР В.Жириновский - 5,64%. Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов избирателей.

Явка избирателей составила 79,87%.

На выборах президента РФ в 2012 году В.Путин собрал 64,02%, Г.Зюганов - 20,91%, В.Жириновский - 6,14% избирателей. Явка в регионе была 67,1%.

В Тамбовской области по 100%-ой обработке избирательских голосов В.Путин набрал 83,58%, П.Грудинин - 8,42%, В.Жириновский - 4,69%. Остальные кандидаты набрали менее 1%. Явка избирателей составила 76,54%.

На президентских выборах 2012 года за В.Путина отдали свои голоса 71,76% избирателей Тамбовской области, за представителя КПРФ Г.Зюганова - 17,38%, лидер ЛДПР В.Жириновский набрал 4,54%. Явка составляла чуть более 70%.