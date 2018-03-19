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19.03.18 13:35

Воронежская область в 2018г планирует удвоить финансовую поддержку племенного молочного животноводства

© РИА Новости. Виталий Аньков
19 марта. Interfax-Russia.ru - Воронежская область в 2018 году увеличила объем финансовых средств, предусмотренных на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления, в 2,2 раза, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на врио заместителя председателя правительства области Виктора Логвинова по итогам совещания в правительстве Воронежской области в минувшую пятницу.

Так, по его словам, в текущем году на оказание мер государственной поддержки АПК в регионе будет направлено 6 млрд 608,5 млн рублей. При этом животноводство в целом и в особенности молочное скотоводство, определены в качестве приоритетных отраслей развития сельского хозяйства.

На повышение продуктивности в молочном скотоводстве, как и в прошлом году, будет предоставляться субсидия за 1 кг реализованного молока в общей сумме 316 млн рублей.

Также одним из приоритетных направлений животноводства является развитие мясного скотоводства. По сравнению с предыдущим годом объем средств на эти цели увеличен на 103,111 млн рублей - до 350 млн рублей. На 40% увеличен объем бюджетных ассигнований на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления - до 166,5 млн рублей.

В.Логвинов также обратил внимание на то, что вводится новая мера господдержки - возмещение части затрат, понесенных в 2017-2018 годы на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных (кроме приобретенного по импорту). В рамках "единой субсидии" по этому направлению планируется направить 147 млн рублей. Размер ставки на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного направлений как приоритетных подотраслей животноводства предполагается на уровне 30 тыс. рублей за голову.

Кроме того продолжится оказание мер государственной поддержки иных подотраслей животноводства: свиноводства, птицеводства, коневодства, овцеводства, рыбоводства.



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