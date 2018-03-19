Путин получил более 92% голосов в Крыму при явке 71,6% - предварительные результаты выборов

19.03.18 13:33

© РИА Новости. Михаил Климентьев

19 марта. Interfax-Russia.ru - Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Республике Крым, набрав 92,15% голосов избирателей при явке 71,55% по итогам обработки 100% протоколов с участков.

"Это предварительные результаты, которые будут подтверждены после того, как избирательная комиссия Крыма примет все протоколы территориальных избирательных комиссий", - сказал глава республиканского избиркома Михаил Малышев "Интерфаксу" в понедельник.

По его данным, за В.Путина проголосовали 994,5 тыс. человек, или 92,15% избирателей, принявших участие в голосовании.

Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 2,2% голосов, третье - у лидера ЛДПР Владимира Жириновского с 1,81%, четвертое - у Ксении Собчак ("Гражданская инициатива") с 1,65%.

Остальные кандидаты - Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия Роста"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России") и Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз") - набрали менее 1% голосов избирателей: 0,48%, 0,26%, 0,21% и 0,19%, соответственно.

Выборы президента Российской Федерации 18 марта стали первыми для жителей Крымского полуострова, вошедшего в состав России четыре года назад.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини ранее заявила, что ЕС не будет признавать итоги выборов на полуострове, считая его украинской территорией, аннексированной Россией.

Как сообщалось, В.Путин набрал в Севастополе 90,19% голосов избирателей при явке 71,44% по итогам обработки протоколов со всех 182 участков города.