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19.03.18 13:46
Назначен глава управления ФАС по Крыму и Севастополю
Е.Костюшин с декабря 2017 года исполнял обязанности руководителя крымского УФАС.
Е.Костюшин, 1975 года рождения (Татарстанская АССР) окончил Казанский государственный технический университет имени Туполева по специальности "экономика и управление на предприятии" в 1998 году, Казанский госуниверситет имени Ульянова-Ленина по специальности "юриспруденция" - в 2009 году. В антимонопольных органах России Е.Костюшин работает с 2007 года: с сентября 2007 по июль 2010 года был заместителем руководителя Татарстанского УФАС, с июля 2010 по сентябрь 2013 года - руководителем Марийского УФАС.
Ранее сообщалось, что Тимофей Кураев, руководивший управлением ФАС по Крыму и Севастополю с 2014 года, 8 ноября 2017 года был найден мертвым в своей квартире в Симферополе. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 110 УК России (доведение до самоубийства).
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