Назначен глава управления ФАС по Крыму и Севастополю

19.03.18 13:46

© РИА Новости. Алексей Никольский

19 марта. Interfax-Russia.ru - Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев своим приказом назначил Евгения Костюшина руководителем управления ФАС по республике Крым и Севастополю, сообщила пресс-служба ведомства.

Е.Костюшин с декабря 2017 года исполнял обязанности руководителя крымского УФАС.

Е.Костюшин, 1975 года рождения (Татарстанская АССР) окончил Казанский государственный технический университет имени Туполева по специальности "экономика и управление на предприятии" в 1998 году, Казанский госуниверситет имени Ульянова-Ленина по специальности "юриспруденция" - в 2009 году. В антимонопольных органах России Е.Костюшин работает с 2007 года: с сентября 2007 по июль 2010 года был заместителем руководителя Татарстанского УФАС, с июля 2010 по сентябрь 2013 года - руководителем Марийского УФАС.

Ранее сообщалось, что Тимофей Кураев, руководивший управлением ФАС по Крыму и Севастополю с 2014 года, 8 ноября 2017 года был найден мертвым в своей квартире в Симферополе. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 110 УК России (доведение до самоубийства).