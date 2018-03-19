Избирательный процесс в Крыму был максимально открытым и демократичным

19.03.18 13:57

© РИА Новости. Александр Полегенько

19 марта. Interfax-Russia.ru - Результаты голосования на первых для Крыма, вошедшего в состав РФ четыре года назад, выборах президента России не подлежат сомнению, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Выборы прошли спокойно и организованно, сообщений о серьезных нарушений нет. Избирательный процесс был максимально открытым, демократичным и легитимным. Это подтверждают и наблюдатели, в том числе международные", - написал С.Аксенов в понедельник на своей странице в соцсети "Фейсбук".

Он поблагодарил за работу членов избирательных комиссий, а также правоохранителей, обеспечивающих безопасность во время голосования.

По мнению С.Аксенова, жители Крыма 18 марта "еще раз продемонстрировали всему миру преданность России, верность выбору, сделанному в дни Крымской весны, и полную поддержку курса президента" Владимира Путина.

Выборы президента Российской Федерации 18 марта стали первыми для жителей Крымского полуострова, вошедшего в состав России в марте 2014 года после местного референдума.

В.Путин лидирует на выборах в Республике Крым, набрав 92,15% голосов избирателей при явке 71,55% по итогам обработки 100% протоколов с участков.

В.Путин набрал в Севастополе 90,19% голосов избирателей при явке 71,44% по итогам обработки протоколов со всех участков города.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини ранее заявила, что ЕС не будет признавать итоги выборов на полуострове, считая его украинской территорией, аннексированной Россией.

Киев составит список лиц, способствовавших проведению выборов в Крыму, и расширит санкции против России, заявил президент Украины Петр Порошенко.