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19.03.18 14:08

Явка и результаты голосования на выборах президента России в Астраханской области стали рекордными для региона

© РИА Новости. Михаил Метцель
19 марта. Interfax-Russia.ru - Явка избирателей и процент проголосовавших за переизбрание действующего главы РФ Владимира Путина в Астраханской области на выборах 18 марта выросли по сравнению с данными прошлой президентской кампании, сообщил журналистам в понедельник губернатор региона Александр Жилкин.

"Результаты прошедшего голосования стали рекордными для Астраханской области. Рост всех показателей налицо - как в относительном, так и в абсолютном выражении. Активность избирателей на текущих выборах на треть превышает данные предыдущей президентской кампании: 60,4% против 47,1% в 2012 году. Это было видно невооруженным взглядом: на многих участках в день голосования было очень многолюдно", - сказал А.Жилкин.

Он отметил, что "голосование прошло без нарушений и эксцессов, что отметили международные группы наблюдателей ОБСЕ и СНГ".

"И я рад, что 77% моих земляков поддержали на выборах В.Путина. Уровень поддержки президента вырос за шесть лет на 45 тыс. человек - с 297 тыс. человек до 342 тыс. Это значит, что политика нашего президента приносит реальную пользу региону. Жители ценят эту поддержку", - добавил астраханский губернатор.

Как сообщалось, действующий глава РФ В.Путин по итогам обработки 100% протоколов в Астраханской области набрал 76,95% голосов, на втором месте представитель КПРФ Павел Грудинин с 14,4% голосов. На третьем месте Владимир Жириновский (ЛДПР), у него 4,35% голосов.

Ксения Собчак набрала 1,4% голосов избирателей. Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов (Партия роста), Максим Сурайкин (Коммунисты России) и Сергей Бабурин (Российский общенародный союз) набрали менее 1%.

Явка составила 60,42% избирателей.

По итогам президентских выборов в 2012 году В.Путин ("Единая Россия") набрал 68,75% голосов избирателей в Астраханской области. На втором месте был "коммунист" Геннадий Зюганов с 15,5% голосов, на третьем - самовыдвиженец Михаил Прохоров (5,05%), на четвертом - кандидат от ЛДПР В.Жириновский (5,07%), на пятом - самовыдвиженец Сергей Миронов, у него 4,3% голосов избирателей.



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