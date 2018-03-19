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19.03.18 13:55
Визовый центр Великобритании в Петербурге продолжит прием и выдачу документов, сроки могут увеличиться - сайт центра
Санкт-Петербург. 19 марта. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Визовый центр Великобритании в Санкт-Петербурге продолжает прием и выдачу документов, сообщается на сайте центра.
"В связи с высылкой из России 23 британских дипломатов, спешим сообщить, что визовый центр в Санкт-Петербурге будет принимать и выдавать документы в прежнем режиме, речь идет о закрытии генконсульства в Санкт-Петербурге, что никак не влияет на оформление виз", - говорится в сообщении.
В центре подчеркивают, что никаких ограничений на оформление виз для граждан России в Петербурге нет.
"Возможно, произошедшее повлияет на скорость принятия решений по визам, поэтому мы рекомендуем начинать оформление заблаговременно, как минимум за полтора месяца до даты предполагаемой поездки", - предупреждают в визовом центре.
В минувшую субботу МИД РФ сообщил об отзыве согласия на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Петербурге.
Нс тб
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