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19.03.18 14:00

Путин получил 80,5% голосов на Ставрополье

© РИА Новости. Александр Кряжев
19 марта. Interfax-Russia.ru - Действующий глава России Владимир Путин лидирует по итогам обработки 100% протоколов в Ставропольском крае, следует из данных крайизбиркома.

В.Путин набрал 80,55% голосов, на втором месте - представитель КПРФ Павел Грудинин с 11,33% голосов, на третьем - Владимир Жириновский (ЛДПР), у него 4,23% голосов.

Результат остальных кандидатов не превышает 1% голосов.

В 2012 году на выборах президента России на Ставрополье приняли участие 60,27% избирателей.За В.Путина тогда свои голоса отдали 64,47%, за кандидата от партии КПРФ Геннадия Зюганова - 18,03% избирателей, за В. Жириновского - 6,99% голосовавших.

"Общая явка в регионе составила 73,85% - это 1 млн 390 человек", - сообщил глава крайизбиркома Евгений Демьянов журналистам в понедельник.

Он также отметил, что за день голосования поступило 42 обращения с жалобами, и "ни одно из них не подтвердилось". Также поступило 66 жалоб через "Карту нарушений "Голос".

"Что касается "Карты нарушений", там жалобы касались того, что нет достаточного обзора ящиков для голосования на камерах видеонаблюдения, нарушения прав наблюдателей, и так далее. В основном факты не подтвердились, а где есть сомнения - информация направлена в правоохранительные органы для проверки", - сказал Е.Демьянов.

Как сообщалось, избирательная комиссия Ставропольского края в воскресенье отправила в ГУ МВД по региону три обращения о нарушениях на выборах президента, в том числе по фактам принуждения к голосованию на выборах.



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