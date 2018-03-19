Владимир Путин получил почти 82% голосов в Калмыкии

19.03.18 14:12

© РИА Новости. Александр Гальперин

19 марта. Interfax-Russia.ru - Действующий глава РФ Владимир Путин лидирует по итогам обработки 100% протоколов в Калмыкии, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии республики Александр Дикалов.

"По предварительным данным, Владимир Путин набрал 81,66% голосов. На втором месте - кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,66% голосами, на третьем - Владимир Жириновский (ЛДПР) с 1,94% голосов", - сказал А.Дикалов.

Ксения Собчак от "Гражданской инициативы" набрала 1,51% голосов.

Остальные кандидаты набрали менее одного процента: кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин - 0,36% голосов, представитель "Коммунистов России" Максим Сурайкин - 0,48%, Борис Титов ("Партия Роста") - 0,45%, Григорий Явлинский ("Яблоко") - 0,67%.

"Явка по республике на нынешних президентских выборах составила 69,85%. Для сравнения: в 2012 году, на предыдущих выборах президента РФ, в республике проголосовали 62% избирателей", - сказал председатель регионального избиркома.

По его словам, серьезных нарушений, технических сбоев на выборах зафиксировано не было.

В 2012 году на выборах президента РФ В.Путин набрал в Калмыкии 70,5% голосов, на втором месте был кандидат от КПРФ Геннадий Зюганов (17,4%), на третьем - Михаил Прохоров (5,9%), за Владимира Жириновского и Сергея Миронова проголосовали по 2,6% избирателей.