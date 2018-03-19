Владимир Путин получил более 90% голосов в Дагестане

19.03.18 14:23

© РИА Новости. Максим Богодвид

19 марта. Interfax-Russia.ru - Действующий президент РФ Владимир Путин лидирует по итогам обработки 100% протоколов в Дагестане, набрав 90,73% голосов, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии республики Магомед Дибиров.

"По итогам голосования за Владимира Путина проголосовали 1 млн 299 тыс. 520 избирателей (90,73%), за Павла Грудинина - 104 тыс. 288 (7,28%), за Бориса Титова - 5 тыс. 394 (0,38%), за Максима Сурайкина - 4 тыс. 399 (0,31%), за Владимира Жириновского - 3 тыс. 830 (0,27%), за Ксению Собчак - 3 тыс. 741 (0,26%), за Григория Явлинского - 2 тыс. 465 (0,17%), за Сергея Бабурина - 1 тыс. 781 (0,12%)", - сказал М.Дибиров.

По его данным, явка избирателей по Дагестану составила 87,5%.

М.Дибиров напомнил, что в день выборов два ящика для бюллетеней на участках N1126 в Махачкале и N380 в Дагестанских огнях были опечатаны в связи с тем, что законность голосования на этих участках была поставлена под сомнение.

Ранее сообщалось, что на участке в Махачкале произошла потасовка, и есть подозрения, что там был произведен вброс бюллетеней. Такая же ситуация сложилась и на втором участке.

"После инцидентов, напомню, мы опечатали там ящики для бюллетеней, попавшие под сомнение. Но туда поставили другие ящики, чтобы не прерывать голосование. Предварительно могу сказать, что бюллетени в опечатанных ящиках будут аннулированы", - отметил М.Дибиров.

Еще один инцидент, который поставил голосование под сомнение, по словам председателя регионального избиркома, произошел на участке N1284 в селении Касумкент Сулейман-Стальского района. Результаты голосования на этом участке также будут аннулированы.

В 2012 году на выборах президента РФ В.Путин набрал в Дагестане 92,84% голосов, на втором месте был кандидат от КПРФ Геннадий Зюганов (5,94%), на третьем - Михаил Прохоров (0,45%), за Сергея Миронова (Справедливая Россия) проголосовали 0,29% избирателей, за В.Жириновского (ЛДПР) - 0,11%.

Явка на президентских выборах в республике составляла около 80%.