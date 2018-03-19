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19.03.18 14:36

Астрономическая весна наступит во вторник в 19:15 мск

© РИА Новости. Виталий Белоусов
19 марта. Interfax-Russia.ru - Астрономы Московского планетария сообщили, что уже во вторник, 20 марта наступит астрономическая весна.

"В этот день в 19:15 мск произойдет весеннее равноденствие: Солнце, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Южного полушария небесной сферы в Северное", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе планетария.

В дни равноденствий Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом, то есть продолжительность дня и ночи на всей Земле одинакова, день равен ночи. Отсюда и название - равноденствие.

"20 марта 2018 года, в день весеннего равноденствия, Солнце будет находиться в созвездии Рыб. Начиная с 21 марта, оно восходит на северо-востоке, а заходит на северо-западе", - добавили в планетарии.

Между тем настоящего весеннего потепления в центральной России метеорологи пока не прогнозируют. Ночь на 18 марта в Москве стала самой морозной весной 2018 года, когда температура опускалась до минус 19,7 градусов. В целом с начала марта температура воздуха оказалась на 4,2 градуса ниже средних многолетних значений.

"Ожидание весны в марте сильно завышено, и нельзя удовлетворить желание москвичей, чтобы уже 1 марта была травка. Приходится метеорологам каждый раз втягивать голову в плечи и оправдываться, и так из года в год, но ведь ничего не поделаешь - климат у нас такой", - сказал ранее "Интерфаксу" директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас, по его словам, "высота снега, по данным реперной станции в Москве, 49 см, а в среднем обычно к этому дню - 36 см". "Рано еще: снег полностью сходит в третьей пятидневке апреля, а в лесах вообще до конца апреля лежит", - заявил в связи с этим директор Гидрометцентра.



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