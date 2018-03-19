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19.03.18 14:49
Назначен руководитель УФНС по Кировской области
Приказ о назначении Д.Смехова был подписан 15 марта, в понедельник (19 марта - ИФ) состоялось официальное представление нового руководителя.
Ранее Д.Смехов занимал пост и.о. руководителя УФНС по Республике Марий Эл. Он является уроженцем г.Нагорска Кировской области, с 2003 года работал на различных должностях в налоговых органах Кирова и области.
В пресс-службе УФНС по Кировской области агентству "Интерфакс-Поволжье" уточнили, что Светлана Чарушина, ранее занимавшая пост руководителя кировского управления ФНС, покинула эту должность по собственному желанию в середине марта в связи с переходом на другое место работы.
В УФНС по Республике Марий Эл агентству сообщили, что в настоящее время и.о. руководителя управления является Сергей Шаповалов, ранее являвшийся заместителем руководителя УФНС.
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