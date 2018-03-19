Более половины от месячной нормы снега выпало в Ханты-Мансийске за сутки

19.03.18 15:14

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

19 марта. Interfax-Russia.ru - Порядка 60% от месячной нормы снега выпало менее чем за сутки в Ханты-Мансийске, сообщается на сайте администрации города.

"Ситуация находится под контролем. Опыт работы в таких условиях у коммунальных предприятий города достаточный. (...) Сейчас главная задача обеспечить безопасное и беспрепятственное передвижение автотранспорта и пешеходов на улицах Ханты-Мансийска", - приводятся в сообщении слова заместителя главы Ханты-Мансийска Сергея Волчкова.

Отмечается, что для ликвидации последствий обильных осадков на улицах города работает около 60 единиц спецтехники. Планируется в кротчайшие сроки очистить от снега дороги и тротуары, а также вывести его после окончания снегопада.

Как сообщается на сайте регионального Гидрометцентра, в ХМАО с 19 по 20 марта прогнозируются сильный снег, ветер порывами до 21-26 м/с, метель, снежные заносы на дорогах, по южным и восточным районам региона - гололед.