Путин получил почти 82% голосов в Тамбовской области

19.03.18 15:28

© РИА Новости. Николай Хижняк

19 марта. Interfax-Russia.ru - По уточненным данным, в Тамбовской области по итогам президентстких выборов Владимир Путин набрал 81,81%, сообщил председатель облизбиркома Андрей Офицеров на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, Павел Грудинин получил 9,12% голосов, Владимир Жириновский - 5,19%, Ксения Собчак - 0,88%, Максим Сурайкин - 0,59, Григорий Явлинский - 0,53%, Сергей Бабурин - 0,52%, Борис Титов - 0,42%.

Явка в регионе составила 72,2%.

Наиболее высокой она была в сельских территориях, в городах - ниже.

Так, в Тамбове явка составила 59,26%. При этом за В.Путина проголосовало 74,51%, за П.Грудинина - 13,02%, за В.Жириновского - 5,63%, у К.Собчак - 1,85%, у М.Сурайкина - 0,92%, у С.Бабурина 0,82%, у Б.Титова - 0,81%.

В 2012 году В.Путин получил в Тамбовской области 71,76% голосов избирателей. Тогда Геннадий Зюганов занял второе место, набрав 17,38% голосов, на третьем месте был В.Жириновский - 4,54% голосов, Михаил Прохоров набрал 3,16% голосов, Сергей Миронов - 2,25%. Явка на выборах составила чуть более 70%.

А.Офицеров отметил, что выборы в регионе прошли организованно, с участием более 3 тыс. наблюдателей.

На 63 избирательных участках использовались КОИБы, 272 избирательные комиссии работали в условиях видеонаблюдения.

На дому проголосовало 12% от числа принявших участие в голосовании избирателей, жалоб и заявлений в день выборов не поступало.