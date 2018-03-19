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19.03.18 15:39
Виноградари Дагестана в 2018г ожидают роста урожая на 6,6%
В 2017 году аграрии Дагестана собрали 168,8 тыс. тонн винограда, треть из которых была направлена на переработку.
"На развитие отрасли виноградарства в 2018 году в бюджете республики были заложены 580 млн рублей, 100 млн рублей - на субсидирование сданного на переработку винограда и 480 млн рублей - на субсидирование работ по закладке и уходу за молодыми виноградниками", - уточнил сотрудник министерства.
По данным Минсельхозпрода республики, в 2018 году в Дагестане планируется заложить 1,5 тыс. га новых виноградников, из которых 530 га - в рамках весенней закладки. В настоящее время площадь виноградников в Дагестане составляет 25 тыс. га, из которых 18 тыс. га - плодоносящие.
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