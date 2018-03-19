Виноградари Дагестана в 2018г ожидают роста урожая на 6,6%

19.03.18 15:39

© РИА Новости. Виталий Аньков

19 марта. Interfax-Russia.ru - Дагестан в 2018 году планирует увеличить урожай винограда на 6,6% - до 180 тыс. тонн, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики.

В 2017 году аграрии Дагестана собрали 168,8 тыс. тонн винограда, треть из которых была направлена на переработку.

"На развитие отрасли виноградарства в 2018 году в бюджете республики были заложены 580 млн рублей, 100 млн рублей - на субсидирование сданного на переработку винограда и 480 млн рублей - на субсидирование работ по закладке и уходу за молодыми виноградниками", - уточнил сотрудник министерства.

По данным Минсельхозпрода республики, в 2018 году в Дагестане планируется заложить 1,5 тыс. га новых виноградников, из которых 530 га - в рамках весенней закладки. В настоящее время площадь виноградников в Дагестане составляет 25 тыс. га, из которых 18 тыс. га - плодоносящие.