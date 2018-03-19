Доверенное лицо Грудинина не исключил свое выдвижение кандидатом на выборах мэра Москвы

19.03.18 15:55

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

19 марта. Interfax-Russia.ru - Доверенное лицо Павла Грудинина на президентских выборах в РФ Максим Шевченко не исключил, что осенью может выдвинуться кандидатом на выборах мэра Москвы.

"Я не исключаю такой возможности, политическая борьба продолжается, развивается. Я и мои товарищи во многих регионах будем проводить выборы. Сергей Семенович Собянин - это достойный соперник", - сказал М.Шевченко в понедельник на пресс-конференции в центральном офисе Интерфакса.

"Мы показали, что мы можем во всех регионах России представить вполне ясные и четкие программы социальных преобразований", - сказал он.

При этом М.Шевченко отметил, что если будет продолжаться "грязная компания, то смысла в этом не будет никакого".