Авиакомпания "РусЛайн" переводит рейсы из "Домодедово" во "Внуково"

19.03.18 16:29

© РИА Новости. Павел Лисицын

19 марта. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "РусЛайн" с 21 марта переводит все свои рейсы из аэропорта "Домодедово" во "Внуково".

"На сегодняшний день это 12 внутренних направлений и одно европейское: Белгород, Воркута, Воронеж, Иваново, Ижевск, Киров, Курск, Липецк, Пенза, Тамбов, Ульяновск, Элиста и Лейпциг. Ранее анонсированное расписание полетов принципиально не изменится", - говорится в сообщении перевозчика.

По какой причине "РусЛайн" решил сменить аэропорт базирования в Москве, в сообщении не указано. По словам генерального директора компании Дмитрия Миргородского, чьи слова приведены в пресс-релизе, "людям необходим удобный аэропорт, из которого они смогут быстро и комфортно добраться до центра города или пересесть на другой рейс". "Аэропорт "Внуково" расположен близко к Москве, имеет отличную транспортную доступность. Терминал свободен от массового скопления людей и очередей, что добавляет комфорта путешествию", - отметил Д.Миргородский.

В ноябре прошлого года сообщалось, что "РусЛайн" перевел часть рейсов, выполнявшихся из "Домодедово" в аэропорт "Шереметьево". Тогда в компании объяснили свое решение "расширением продуктов компании", "развитием авиасообщения между регионами и крупными узловыми хабами".