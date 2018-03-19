Более 17 тонн поддельного алкоголя изъято в подпольном цехе в Челябинской области

19.03.18 16:43

© РИА Новости. Виталий Тимкив

19 марта.Interfax-Russia.ru - Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали подпольное производство алкоголя, организованное на территории бывшего винокуренного завода в Челябинской области.

Пресс-служба регионального управления ФСБ сообщает в понедельник, что в ходе операции было изъято свыше 17 тонн фальсифицированного спиртного. Контрафактный алкоголь производился в цехах бывшего Верхнеуральского винокуренного завода под марками известных алкогольных брендов.

В помещении было обнаружено и изъято производственное оборудование, около 32 тыс. бутылок поддельной водки, 17 тонн спиртосодержащей продукции и акцизные марки с признаками подделки.

Мероприятие проводилось сотрудниками региональных УФСБ, ГУ МВД РФ и теруправления Росгвардии. По собранным материалам возбуждены уголовные дела по ч.4 ст.327.1 (использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок) и ч.3 ст.180 (незаконное использование средств индивидуализации товаров) УК РФ.