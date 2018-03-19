Южный циклон испортит погоду в Крыму, ожидаются ливни и сильный ветер

19.03.18 17:23

© РИА Новости. Алексей Павлишак

19 марта. Interfax-Russia.ru - Резкое ухудшение погоды прогнозируется во вторник и среду в Крыму, региональное управление МЧС распространило экстренное предупреждение.

"В связи с выходом южного циклона днем 20 марта и ночью 21 марта ожидаются сильные, местами - очень сильные дожди; усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный, 15-20 метров в секунду, порывы - 25 м/с", - говорится в пресс-релизе.

Спасатели просят автомобилистов, планируя поездку через Керченскую паромную переправу, следить за изменениями в ее работе в онлайн-режиме на сайте компании-оператора "Морская дирекция".