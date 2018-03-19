Выявленные на выборах президента РФ нарушения не повлияли на их результат - Генпрокуратура

19.03.18 17:31

© РИА Новости. Максим Богодвид

19 марта. Interfax-Russia.ru- Выявленные генпрокуратурой нарушения во время дня выборов президента РФ не повлияли на их результаты, сообщили "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

"В указанный день (18 марта - ИФ) в органы прокуратуры поступило 102 обращения по вопросам информационного обеспечения выборов, составления списков избирателей, незаконной агитации, большая часть которых для организации проверок в соответствии с компетенцией направлена в избирательные комиссии и органы внутренних дел", - сказал А.Куренной.

"Указанные нарушения законодательства не оказали влияния на результаты выборов президента Российской Федерации", - добавил он.