Бизнес-миссия из Приморья примет участие в инвестфоруме в Сингапуре

20.03.18 06:02

© РИА Новости. Сергей Черных

20 марта. Interfax-Russia.ru - Приморский край организует бизнес-миссию с участием местных предпринимателей для участия в международном деловом форуме III "Российско-сингапурский бизнес-диалог", сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.

"Российско-сингапурский бизнес-диалог" организован по инициативе Торгово-промышленной палаты России при поддержке министерства экономического развития РФ и государственной корпорации "Ростех" и приурочен к празднованию 50-летия заключения дипломатических отношений между двумя государствами.

Планируется, что на мероприятие прибудут около 200 заинтересованных российских и иностранных участников, представляющих сферы государственного и муниципального управления, общественные организации и бизнес.

Основным событием форума станет презентация инвестиционных возможностей российских регионов и представление потенциала российских и сингапурских стартапов в области высоких технологий. Также будет организована молодежная секция.

Российские участники смогут посетить сингапурские инновационные компании и провести переговоры с потенциальными зарубежными инвесторами.