Почти 10 тыс. электронных виз выдано иностранцам для посещения Дальнего Востока

20.03.18 06:07

© РИА Новости. Руслан Кривобок

20 марта. Interfax-Russia.ru - Для посещения Дальнего Востока в режиме Свободного порта выдано почти 10 тыс. электронных виз, в том числе более 3,6 тыс. оформлено с начала текущего года, сообщила во вторник пресс-служба Минвостокразвития РФ.

В числе лидеров на получение электронной визы остаются Китай (более 6 тыс. выданных виз) и Япония (более 2,6 тыс. виз).

В настоящее время граждане 18 стран могут подать заявку на получение электронной визы на специализированном сайте. Сделать это необходимо за четыре дня до предполагаемого въезда. Электронная виза выдается бесплатно, без взимания каких-либо сборов.

Правительство РФ ранее поддержало распространение режима электронной визы на международные аэропорты в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

Предполагается, что первоначально упрощенный порядок въезда иностранных граждан по электронным визам будет распространен на те воздушные пункты пропуска дальневосточного макрорегиона, которые технически оснащены и уже готовы для оформления въезда иностранных граждан по электронным визам.

Это аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово), Благовещенск, Хабаровск (Новый), Южно-Сахалинск (Хомутово), Анадырь (Угольный). В дальнейшем, по мере технического оснащения воздушных пунктов пропуска ДФО, упрощенный порядок въезда по электронным визам будет распространен на остальные воздушные пункты пропуска макрорегиона (Магадан, Якутск, Бухта Провидения).

Глава Минвостокразвития Александр Галушка подчеркнул, что реализация этого закона не потребует дополнительного финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета. Техническое оснащение остальных воздушных пунктов пропуска будет осуществляться в рамках государственных программ и предусмотренных в них бюджетных средств.