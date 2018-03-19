Рекордный результат: после очередной победы на выборах Владимир Путин сформирует новый кабмин
  
Восемь пунктов: Япония намерена реализовать совместные инвестпроекты с РФ
   
На час вперед: Волгоградская область теперь будет жить по новому времени
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
25.01.18   14:28

06.12.17   10:49

22.11.17   16:46
 
Главные события
20.03.18 06:07

Почти 10 тыс. электронных виз выдано иностранцам для посещения Дальнего Востока

© РИА Новости. Руслан Кривобок
20 марта. Interfax-Russia.ru - Для посещения Дальнего Востока в режиме Свободного порта выдано почти 10 тыс. электронных виз, в том числе более 3,6 тыс. оформлено с начала текущего года, сообщила во вторник пресс-служба Минвостокразвития РФ.

В числе лидеров на получение электронной визы остаются Китай (более 6 тыс. выданных виз) и Япония (более 2,6 тыс. виз).

В настоящее время граждане 18 стран могут подать заявку на получение электронной визы на специализированном сайте. Сделать это необходимо за четыре дня до предполагаемого въезда. Электронная виза выдается бесплатно, без взимания каких-либо сборов.

Правительство РФ ранее поддержало распространение режима электронной визы на международные аэропорты в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

Предполагается, что первоначально упрощенный порядок въезда иностранных граждан по электронным визам будет распространен на те воздушные пункты пропуска дальневосточного макрорегиона, которые технически оснащены и уже готовы для оформления въезда иностранных граждан по электронным визам.

Это аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово), Благовещенск, Хабаровск (Новый), Южно-Сахалинск (Хомутово), Анадырь (Угольный). В дальнейшем, по мере технического оснащения воздушных пунктов пропуска ДФО, упрощенный порядок въезда по электронным визам будет распространен на остальные воздушные пункты пропуска макрорегиона (Магадан, Якутск, Бухта Провидения).

Глава Минвостокразвития Александр Галушка подчеркнул, что реализация этого закона не потребует дополнительного финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета. Техническое оснащение остальных воздушных пунктов пропуска будет осуществляться в рамках государственных программ и предусмотренных в них бюджетных средств.



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  20.03.18 09:31
Подозреваемый в разбое задержан в Москве спустя 20 лет
.
  19.03.18 16:59
Три станции московского метро временно закроют для строительства новой линии
.
  19.03.18 16:29
Авиакомпания "РусЛайн" переводит рейсы из "Домодедово" во "Внуково"
.
  19.03.18 15:55
Доверенное лицо Грудинина не исключил свое выдвижение кандидатом на выборах мэра Москвы
.
  19.03.18 14:36
Астрономическая весна наступит во вторник в 19:15 мск
.
  19.03.18 10:45
Следующими в реновацию попадут районы севера и запада Москвы
.
  19.03.18 10:40
При подсчете голосов избирателей в Москве не зафиксировано ни одного нарушения
.
  19.03.18 10:34
После обработки 100% протоколов в столице, Путин набирает на выборах 70,88%
.
  19.03.18 10:31
Собчак вышла на третье место в некоторых районах Москвы, опередив Жириновского
.
  19.03.18 08:25
Обработку протоколов избирательных комиссий завершают в Москве и Петербурге


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket