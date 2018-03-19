Ученые во Владивостоке создали шоколад с женьшенем и золотом

20.03.18 06:14

© РИА Новости. Руслан Кривобок

20 марта. Interfax-Russia.ru - Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке создали шоколад, обогащенный экстрактом женьшеня - растения, которое в восточной медицине называют "корнем жизни".

Разработчики отмечают, что экстракт растения получен способом, который сохраняет максимальный эффект биологически активных веществ женьшеня, сообщила пресс-служба вуза.

"При получении экстракта женьшеня использовалась особая технология сверхкритической экстракции с помощью углекислого газа под давлением 400 бар. В результате извлечение ценных компонентов происходит на наноуровне", - уточняется в сообщении.

Специалисты говорят, что новый шоколад обладает хорошими адаптогенными свойствами, восстанавливает силы. В плитке такого шоколада содержится суточная доза гинзенозидов и других полезных веществ, обладающих иммуностимулирующим, антиоксидантным и энергетическим эффектом.

В качестве дополнительных ингредиентов используются кедровые орехи, а чтобы подчеркнуть уникальность продукта - пищевое сусальное золото.