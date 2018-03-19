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20.03.18 06:16
Уголовное дело возбуждено по факту гибели четырех человек на пожаре во Владивостоке
"По факту смерти людей возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 201 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Приморскому краю Аврора Римская.
Ранее сообщалось, что пожар в частном жилом доме во Владивостоке начался в понедельник поздним вечером (по местному времени). Пожарные спасли 11 человек, в сгоревшем доме были найдены четверо погибших. Правоохранительные органы пока не подтверждают, что сгорел приют для бездомных, о чем сообщали некоторые СМИ.
По одной из версий, причиной пожара стало короткое замыкание.
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