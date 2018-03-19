Уголовное дело возбуждено по факту гибели четырех человек на пожаре во Владивостоке

20.03.18 06:16

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

20 марта. Interfax-Russia.ru - Гибель четырех человек при пожаре во Владивостоке будет расследоваться в рамках уголовного дела.

"По факту смерти людей возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 201 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Приморскому краю Аврора Римская.

Ранее сообщалось, что пожар в частном жилом доме во Владивостоке начался в понедельник поздним вечером (по местному времени). Пожарные спасли 11 человек, в сгоревшем доме были найдены четверо погибших. Правоохранительные органы пока не подтверждают, что сгорел приют для бездомных, о чем сообщали некоторые СМИ.

По одной из версий, причиной пожара стало короткое замыкание.