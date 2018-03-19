Российский экипаж арестованного в ОАЭ судна просит помощи в репатриации

20.03.18 06:40

© РИА Новости. Алексей Даничев

20 марта. Interfax-Russia.ru - Семь дальневосточных моряков с арестованного танкера "Кристалл Ист" (Crystal East ), находящегося в порту Шарджа Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), просят у российских дипломатов помощи в возвращении на родину.

"Просим вас оказать содействие в нашей репатриации в РФ в связи с тем, что дальнейшее нахождение на борту судна становится небезопасным для нашего здоровья", - говорится в обращении моряков к генеральному консулу РФ в ОАЭ, копия которого во вторник поступила в агентство "Интерфакс - Дальний Восток".

Моряки сообщают, что судно обесточено с начала декабря 2017 года, есть перебои с доставкой топлива и продуктов. На судне не работает освещение и система кондиционирования.

Также в обращении говорится, что моряки не получают зарплату уже три месяца.

"Наши обращения к руководству компании ООО "Находка Порт бункер" не принесли результата", - пишут моряки.

В свою очередь директор компании "Находка-Портбункер" Вячеслав Цой сообщил агентству "Интерфакс-Дальний Восток", что арестованное судно пока не удается реализовать.

"Компания является банкротом, мы ничего не можем сделать", - сказал В.Цой, добавив, что вода и продукты на судне есть.

Написавшие обращение моряки прибыли на судно "Кристалл Ист" в конце ноября 2017 года. Ранее их предшественники оказались в аналогичной ситуации.

Как сообщалось, осенью 2017 года моряки с судов "Каролина Винд" и "Кристалл Ист", принадлежащих ООО "Находка-Портбункер", обратились за помощью в репатриации. При содействии властей и профсоюза моряков экипажам удалось вернуться домой.