Почти 70 тысяч жителей Якутии остались без электроэнергии

20.03.18 06:43

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

20 марта. Interfax-Russia.ru - Перерыв в энергоснабжении произошел во вторник, оставив без электроэнергии 69 тысяч жителей Якутии в четырех районах, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе ПАО "Якутскэнерго".

"Энергетики Западных электрических сетей ведут работы по восстановлению электроснабжения от ВЛ 110 кВ Л-104. В зоне ограничения находятся населенные пункты Верхневилюйского, Вилюйского, Нюрбинского, частично Сунтарского районов", - сообщили в пресс-службе.

В целях оперативного восстановления электроснабжения потребителей энергетики развернули работу резервных дизельных электростанций.

Бригады энергетиков Нюрбинского и Сунтарского районов выехали на линию для обнаружения места повреждения.