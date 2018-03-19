Авиакомпанию "НордСтар" оштрафовали на 300 тыс. рублей за задержки авиарейсов

20.03.18 06:48

© РИА Новости. Максим Блинов

20 марта. Interfax-Russia.ru - Красноярская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства о лицензировании перевозок пассажиров в работе авиакомпании "НордСтар", сообщает во вторник Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Установлено, что по вине авиакомпании в августе-октябре 2017 года были задержаны авиарейсы из разных городов России, в том числе и Красноярска.

"При этом в нарушение требований федерального законодательства резервные воздушные суда не предоставлялись либо предоставлялись несвоевременно", - говорится в сообщении.

Красноярский транспортный прокурор возбудил в отношении юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.3 ст.14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией).

По результатам их рассмотрения мировой судья Железнодорожного района Красноярска оштрафовал АО АК "НордСтар" на общую сумму 300 тыс. рублей.