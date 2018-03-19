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20.03.18 07:46
Прокуратура Приморья проверяет законность работы приюта для бездомных, где во время пожара погибли четыре человека
"По данному факту следственным органом уже возбуждено уголовное дело. Ход и результаты расследования дела поставлены на контроль надзорного ведомства", - сообщила она.
По ее словам, одновременно с этим прокуратура проводит проверку законности организованной в сгоревшем доме "деятельности по предоставлению услуг по размещению там граждан с круглосуточным пребыванием".
"Проверяющие выясняют, имело ли помещение официальный статус объекта социального назначения, предназначенного для размещения там подобной категории граждан", - отметила Е.Телегина.
Она уточнила, что после выяснения всех обстоятельств будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.
Ранее сообщалось, что в частном жилом доме произошел пожар. Пожарные спасли 11 человек, в сгоревшем доме были найдены четверо погибших. Позже выяснилось, что это был приют для бездомных.
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