Прокуратура Приморья проверяет законность работы приюта для бездомных, где во время пожара погибли четыре человека

20.03.18 07:46

© РИА Новости. Виталий Безруких

20 марта. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Приморья проводит проверку по сообщениям в СМИ о пожаре во владивостокском приюте для бездомных, сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" старший помощник прокурора края Елена Телегина.

"По данному факту следственным органом уже возбуждено уголовное дело. Ход и результаты расследования дела поставлены на контроль надзорного ведомства", - сообщила она.

По ее словам, одновременно с этим прокуратура проводит проверку законности организованной в сгоревшем доме "деятельности по предоставлению услуг по размещению там граждан с круглосуточным пребыванием".

"Проверяющие выясняют, имело ли помещение официальный статус объекта социального назначения, предназначенного для размещения там подобной категории граждан", - отметила Е.Телегина.

Она уточнила, что после выяснения всех обстоятельств будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в частном жилом доме произошел пожар. Пожарные спасли 11 человек, в сгоревшем доме были найдены четверо погибших. Позже выяснилось, что это был приют для бездомных.