Козырек подъезда упал на женщину в Кузбассе

20.03.18 08:13

© РИА Новости. Андрей Стенин

20 марта. Interfax-Russia.ru - Прокуратура начала проверку информации о получившей травму 90-летней жительницы города Прокопьевск (Кемеровская область), на которую в понедельник упала часть бетонного козырька в районе Северный Маганак, сообщили агентству в пресс-службе областной прокуратуры во вторник.

"Организована проверку по факту травмирования 90-летней женщины в результате падения части подъездного козырька. Будет установлено, каким образом управляющая компания исполняла обязанности по обслуживанию многоквартирного дома, а также дана оценка деятельности контролирующего органа", - сказали в пресс-службе.

По данным единой дежурно-диспетчерской службы Прокопьевска, пострадавшая чувствует себя хорошо. В настоящее время выполнен демонтаж бетонного козырька и планируется установка металлического. Также сообщается, что управляющая компания выплатит пострадавшей компенсацию.