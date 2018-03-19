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20.03.18 08:21
Пензенская область в апреле намерена привлечь кредиты на 8,8 млрд рублей
В частности, регион намерен привлечь две линии по 1 млрд рублей и одну линию на 1,9 млрд рублей на 3 года каждая, а также кредитную линию на 2,9 млрд рублей на 4 года и линию на 2 млрд 23,033 млн рублей сроком на 5 лет.
Все средства привлекаются по ставке не выше 8,5% годовых.
Заявки на участие в аукционах по трем линиям на общую сумму 5 млрд 923,033 млн рублей принимаются до 2 апреля, аукционы назначены на 6 апреля, еще по двум линиям суммарно на 2,9 млрд рублей - до 3 апреля, торги назначены на 9 апреля.
Бюджет Пензенской области на 2018 год утвержден с доходами 53,614 млрд рублей, расходами - 52,297 млрд рублей, профицитом - 1,317 млн рублей, или 2,5% от доходов.
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