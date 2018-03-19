Замначальника дирекции по капстроительству филиала РЖД осужден в Красноярске

20.03.18 08:39

© РИА Новости. Андрей Старостин

20 марта. Interfax-Russia.ru - Суд в Красноярске приговорил к 1,5 годам колонии-поселения замначальника Красноярской дирекции по капстроительству, входящей в Дирекцию по строительству сетей связи (филиал ОАО "РЖД") за подписание фиктивных актов выполненных работ на 700 млн рублей, сообщает во вторник пресс-служба Управления ФСБ РФ по региону.

"Уголовное дело на руководителя было возбуждено следственным отделом Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР в ноябре 2017 года по ч. 4 ст. 33 и ч. 1 ст. 285 УК РФ - подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями", - говорится в сообщении.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ установили, что в течение 2015 года заместитель начальника в целях собственного карьерного роста неоднократно принуждал своих заместителей к совершению противоправных действий.

При строительстве вторых железнодорожных путей на участке Междуреченск-Тайшет между ОАО "РЖД2 и подрядными организациями заключались договоры на выполнение работ, которые фактически выполнены не были. Однако по личному указанию замначальника Красноярской дирекции по капстроительству его подчиненными "были подписаны акты приемки выполненных работ по строительству, на основании которых на счета подрядных организаций в общей сложности были перечислены денежные средства в размере более 700 млн рублей. Тем самым федеральному бюджету был нанесен ущерб в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

В настоящее время в отношении замначальника Красноярской дирекции по капстроительству также проводятся следственные действия еще по двум уголовным делам - по ч. 1 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями" и по ч. 3 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата".