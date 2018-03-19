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20.03.18 08:48
Администрация поселка в ХМАО уточнила личности погибших в столкновении трех автомобилей
"19 марта 2018 года произошла страшная трагедия, ушли из жизни четырех замечательных человек, которые сами посвятили свою жизнь спасению людей. Они навсегда останутся в нашей памяти", - говорится в сообщении.
Также в нем выражаются соболезнования родным и близким погибших сотрудников поисково-спасательного отряда поселения Куть-Ях.
Ранее со ссылкой на пресс-службу регионального Управления МВД сообщалось, что 19 марта около 12:00 по местному времени (10:00 мск) 646 км федеральной автодороги "Тюмень - Ханты-Мансийск" в Нефтеюганском районе Югры столкнулись "Мицубиси Фусо Кантер", "УАЗ" и "МАЗ".
В результате автоаварии водитель и трое пассажиров "УАЗа" от полученных травм погибли на месте.
Региональное следственное управление СКР по данному факту проводит проверку.
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