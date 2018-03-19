Подозреваемый в разбое задержан в Москве спустя 20 лет

20.03.18 09:31

© РИА Новости. Виталий Белоусов

20 марта. Interfax-Russia.ru - Задержан мужчина в Москве, находившийся в международном розыске почти 20 лет, сообщил "Интерфаксу" представитель столичного главка МВД РФ Юрий Титов.

"Задержан разыскиваемый с 1999 года мужчина, осужденный за совершение разбойного нападения", - сказал Ю.Титов.

По его словам, 53-летнего мужчину, уроженца Волгограда, задержали на востоке Москвы. Он находился в международном розыске по ст.146 "Разбой", а именно за нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с проникновением в жилище.

"В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина был доставлен в СИЗО города Москвы", - добавил Ю.Титов.