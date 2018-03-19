Цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа в России

20.03.18 09:45

© РИА Новости. Владимир Астапкович

20 марта. Interfax-Russia.ru - Группа парламентариев во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Геннадием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект "О цифровых финансовых активах". Он размещен во вторник в базе данных нижней палаты.

"Целями законопроекта является законодательное закрепление в российском правовом поле определений наиболее широко распространенных в настоящее время финансовых активов, создаваемых и/или выпускаемых с использованием цифровых финансовых технологий, к которым законопроект относит распределенный реестр цифровых транзакций, а также создание правовых условий для привлечения российскими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями инвестиций путем выпуска токенов, являющихся одним из видов цифровых финансовых активов", - говорится в пояснительной записке.

В законопроекте вводятся определения цифровых финансовых активов, к которым относятся криптовалюта и токен, а также законодательно закрепляется новый вид договора, заключаемого в электронной форме - смарт-контракт.

Согласно законопроекту, криптовалюта, и токен являются имуществом. Определены ключевые различия между ними. "При этом законопроектом прямо устанавливается, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории Российской Федерации", - поясняется в сопроводительных материалах.