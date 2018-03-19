Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге достигла эпидемического уровня

20.03.18 10:16

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

20 марта. Interfax-Russia.ru - Заболеваемость гриппом и ОРВИ на прошедшей неделе достигла эпидемического уровня, говорится в постановлении главного санитарного врача города Наталии Башкетовой, опубликованном на сайте регионального Роспотребнадзора.

С 12 по 18 марта суммарная заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила недельный эпидемический порог для совокупного населения на 63,5%, среди школьников от 7 до 14 лет - на 54,6%, среди взрослого населения от 15 лет и старше - на 85,6%.

"Увеличилось число больных с признаками тяжелой и среднетяжелой форм ОРВИ, нуждающихся в госпитализации", - говорится в документе.

В связи с ростом уровня заболеваемости Н.Башкетова распорядилась принять меры по предотвращению развития эпидемии. В частности, в поликлиниках должны быть сформированы фильтры по разделению потоков больных и здоровых людей. Детей и беременных женщин рекомендуется обслуживать на дому.

Роспотребнадзор также рекомендует ограничить посещения к больным, находящимся в стационарах. Комитет по образованию просят рассмотреть вопрос о переносе на более ранний срок весенних школьных каникул.