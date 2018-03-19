МЧС проверит готовность северных районов Иркутской области к весеннему половодью

20.03.18 10:25

20 марта. Interfax-Russia.ru - Оперативная группа Главного управления МЧС по Иркутской области выехала в северные районы региона для оценки готовности муниципалитетов к весенним паводкам и сезону лесных пожаров, сообщила во вторник пресс-служба управления.

"Основная задача оперативной группы - заставить местные власти выполнять свои прямые обязанности: заблаговременно принимать меры для обеспечения безопасности населения и устанавливать на подведомственной территории соответствующие режимы функционирования территориальной подсистемы, не дожидаясь обострения оперативной ситуации", - цитирует пресс-служба начальника ГУ МЧС Валентина Нелюбова, который возглавляет опергруппу.

Во вторник сотрудники МЧС будут работать в городе Братске и Братском районе, затем посетят Усть-Илимский, Чунский, Тайшетский, Нижнеудинский районы.

"Запланированы встречи с главами администраций, проверка готовности пунктов временного размещения и систем экстренного оповещения, уточнение сил и средств. Особое внимание уделяется вопросу своевременного информирования населения, как в профилактических целях, так и при возникновении чрезвычайной ситуации", - отмечается в сообщении.

По данным МЧС, в настоящее время паводковая ситуация в регионе стабильна, спланировано проведение превентивных мероприятий, в том числе ослабление ледовых полей путем распиловки и зачернения льда на затороопасных участках рек.

Как ранее сообщалось, в этом году снежная зима создала угрозу высокого весеннего половодья на пяти крупных реках Иркутской области - Бирюсе, Лене, Киренге, Нижней Тунгуске и Ие, а также на малых реках региона.

По данным ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", запасы воды в снеге в бассейнах рек Оки, Уды составляют 185-195% нормы, в бассейнах рек Иркут, Китой, Белая, Ия, Бирюса, Лена, Киренга - 145-150% нормы, в бассейнах рек Витим, Нижняя Тунгуска - 115-125% нормы.

Кроме того, по данным метеорологов, при вскрытии на реках Бирюсе, Лене, Нижней Тунгуске, Киренге возможно образование опасных заторов льда.