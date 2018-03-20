Россиянин - фигурант дела о финансировании терроризма и вербовке боевиков, этапирован из Кабула в Тверь

20.03.18 10:34

© РИА Новости. Андрей Стенин

20 марта. Interfax-Russia.ru - ФСБ России сообщает о выдаче Афганистаном жителя Тверской области, обвиняемого в финансировании террористической деятельности.

"ФСБ России в рамках возбужденного уголовного дела по факту финансирования террористической деятельности и вербовке рекрутов для участия в боевых действиях на стороне запрещенных международных организаций совместно с афганскими партнерами установлен и задержан гражданин РФ, житель Тверской области, объявленный в международный розыск и скрывавшийся на территории Афганистана", - отмечается в сообщении ЦОС ФСБ, поступившем во вторник в "Интерфакс".

Спецслужба сообщает, что во взаимодействии с НЦБ Интерпола МВД России 19 марта задержанный доставлен авиарейсом Кабул-Москва, после чего этапирован в Тверь для проведения дальнейших следственных действий и привлечения к уголовной ответственности.