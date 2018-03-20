145-летие Сергея Рахманинова отметят в Тамбовской области исполнением его музыкальной поэмы "Колокола"

20.03.18 10:43

© РИА Новости. Владимир Астапкович

20 марта. Interfax-Russia.ru - В Тамбовской области 1 апреля, в день 145-летия со дня рождения композитора Сергея Рахманинова стартует XXXVII Международный музыкальный фестиваль, носящий его имя, сообщает пресс-служба администрации региона.

Фестиваль откроется масштабным концертом в честь 105-летия со дня написания С.Рахманиновым в тамбовской Ивановке поэмы "Колокола". Это произведение прозвучит в исполнении 200 музыкантов Симфонического оркестра Московского государственного института музыки имени А.Шнитке, солистов Саратовского губернского театра хоровой музыки и ведущих солистов музыкальных театров страны.

5 апреля на сцене Тамбовского академического драматического театра впервые с сольным концертом выступит заслуженный артист Северной Осетии, солист Большого театра России Алексей Татаринцев. Самые яркие оперные номера он исполнит в сопровождении Тамбовского симфонического оркестра.

16 апреля в Тамбове выступит Национальный академический оркестр народных инструментов России им. Н.Осипова.

Для детей в рамках фестиваля прозвучит музыкальная повесть по книге Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц" Ефрема Подгайца. В роли чтеца выступит автор.

Концерты фестиваля пройдут на нескольких площадках: на сцене драматического театра, в Рахманиновском зале Тамбовского государственного музыкально-педагогического института им. С.Рахманинова, зале Тамбовского краеведческого музея, историко-культурном комплексе "Усадьба Асеевых", а также в домах культуры в городах и районах области.

Музыкально-литературные праздники фестиваля состоятся в селе Старая Казинка Мичуринского района, районном поселке Знаменка Петровского района и Староюрьевском районе.

Закроется фестиваль 13 мая концертом народного артиста России Николая Луганского.